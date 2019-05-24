3 ملايين عراقي يسكن العشوائيات

2019/05/24 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، هدى سجاد ان نحو 3 ملايين مواطن عراقي يسكنون في العشوائيات.وقالت سجاد في تصريح صحفي، ان “الحكومة ارسلت مشروع قانون حل ازمة السكن بما يخص العشوائيات والبناء غير المنتظم الذي ينص على تمليك العشوائيات اذا كانت على اراضي البلديات التابعة للبلدية داخل الحدود الاساسية ومن ضمن […]

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