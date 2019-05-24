بقمة لقاءات الاسبوع التاسع.. مدرب الشرطة يعلق على خسارة فريقه امام القوة الجوية

2019/05/24 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مدرب نادي الشرطة، نيبوتشا يوفوفيتش، على الخسارة التي تلقاها فريق أمام القوة الجوية بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب

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