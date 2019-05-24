2019/05/24 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يخوض حامل اللقب برشلونة 4 مرات متتالية مباراة نهائية حذرة ضد فالنسيا، غداً السبت، في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد خروجه المذل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وتعرض برشلونة وفالفيردي، لصفعة قوية في دوري الابطال، فبعد التقدم المريح على ليفربول الإنجليزي 3-0، كان السقوط رهيباً في ملعب أنفيلد، فتحطمت وعود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يخوض نهائية حذرة امام فالنسيا بعد خروجه المذل من ابطال اوروبا وكالة خطوة برس.

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