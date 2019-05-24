الجيل الجديد يتهم مسؤولي الاقليم باختلاق الازمات مع الحكومة الاتحادية

2019/05/24 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم حراك " الجيل الجديد " المسؤولون في اقليم كردستان بالتسبب في خلق ازمة جديدة مع الحكومة المركزية في بغداد .

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