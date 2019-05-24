قائمقامية قضاء الدير تطالب حكومة البصرة باعادة العمل بخمسة مشاريع خدمية متوقفة

2019/05/24 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب قائممقام قضاء الدير عدنان حسين” حكومة البصرة المحلية ، بإعادة العمل بخمسة مشاريع خدمية في القضاء توقفت جراء تلكؤ الشركات المنفذة .وقال حسين في تصريح صحفي ” إن” هناك خمسة مشاريع خدمية في القضاء ما زالت متوقفة عن العمل بواقع أربعة مجمعات لمياه الإسالة 2 منها توقف العمل بهما بسبب تلكؤ الشركة المنفذة […]

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