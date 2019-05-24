2019/05/24 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

حمل قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، الجمعة (24 أيار 2019)، المزارعين مسؤولية احتراق جزء من مزارع الحنطة، مبينا أن هنالك مزارع احترقت بفعل فاعل.

وقال العبادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدم اتباع مبدأ السلامة في حماية مزارع الحنطة تسبب باحتراق جزء منه، فيما تعرضت مساحات أخرى الى الحرائق بفعل فاعل"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على مساحات كبيرة من الحرائق، وما يتم تداوله في وسائل الإعلام من ارقام المساحات المحترقة غير دقيق".

واضاف، أن "بعض الحرائق ناجمة عن احراق مخلفات الحنطة، الامر الذي جعلها تتسع الى الحقول القريبة منها"، مشيرا الى أن "التحقيقات هي من ستكشف الحقائق امام الراي العام".

ودعا قائد شرطة ديالى إلى "ضرورة تعاون الفلاحين مع القوى الامنية ومفارز الدفاع المدني والعمل على اعطاء اي معلومة تسهل عملية التحقي، فضلا عن اعتماد اطر السلامة العامة لتفادي هكذا حالات".

بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الجمعة، 24 أيار، 2019، على إحصائية عقود الزواج وحالات الطلاق لشهر آذار الماضي، فيما تشير الى تسجيل أكثر من 1600 حالة طلاق بالعراق.

وتظهر الوثيقة التي حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، أن مجموع عقود ال

بغداد اليوم- ديالى

كشفت خلية الازمة في محافظة ديالى، الجمعة، 24 أيار، 2019، عن حجم توليد الطاقة في محطة حمرين الكهرمائية مال شرق المحافظة.

وقال الناطق باسم خلية الازمة في ديالى علي الحجيه في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حجم توليد الطاقة

بغداد اليوم- البصرة

اتهمت شركة نفط البصرة، الجمعة (24 ايار 2019)، النائبين زهرة البجاري، ونجاح المياحي، بابتزاز الشركة ومديرها، فيما أكدت تحريكها دعوى قضائية ضد النائبين.

وذكر اعلام الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "احتراماً للسياقا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة ديالى تحمل المزارعين مسؤولية احتراق جزء من حقول الحنطة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة ديالى تحمل المزارعين مسؤولية احتراق جزء من حقول الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).