عالية نصيف تدعو الخارجية الى مطالبة الكويت بتقديم اعتذار رسمي وتعويضات عن اعتداءاتها على سفن الصيد العراقية

2019/05/24 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف وزارة الخارجية الى مطالبة الكويت بتقديم اعتذار رسمي للعراق وتعويضات عن اعتداءاتها على سفن الصيد العراقية منذ عام 2003 ولغاية اليوم بشكل كامل .وقالت في بيان اليوم :” ان الاعتداء على سفينة أو طائرة تابعة لأية دولة في العالم يعد اعتداءً على سيادة الدولة، وبالتالي فإن السفن التي ترفع العلم […]

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