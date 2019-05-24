الكربلائي يؤكد على اهمية اصلاح منظومة العلاقات الاجتماعية في شهر رمضان وصلة الرحم

2019/05/24 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد معتمد المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي على اهمية اصلاح منظومة العلاقات الاجتماعية في شهر رمضان وصلة الرحم واصلاح ذات البين وتقييم الذات .وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف ان ” شهر رمضان فيه خصوصية مباركة للنفوس حيث تكون النفوس فيه سريعة الاستجابة اكثر من […]

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