2019/05/24 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل وصور جديدة عن استهداف مركز البشير في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/24 | 13:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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