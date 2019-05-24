العبادي يصف المشهد الحالي بـ”الأسوأ” ويطالب بمتابعة املاك قادة الحشد

2019/05/24 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، يوم امس الخميس، ان المشهد السياسي الحالي “أسوأ” من المحاصصة، وفيما بين ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عرض عليه وزارة الخارجية لكنه رفض، طالب بمتابعة املاك قادة الحشد.وقال العبادي في برنامج الجدار الرابع، الذي بثته العراقية وتابعته /SNG/، إنه “ليس من العدل ان تعطى وزارات لكتل ...

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