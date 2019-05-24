2019/05/24 | 13:56

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آفاق تنشر نتائج السادس الإبتدائي للرصافة الاولى

نشرت وزارة التربية نتائج السادس الابتدائي لتربية بغداد الرصافة

الأولى.

للإطلاع على النتائج..



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