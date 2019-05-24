2019/05/24 | 13:56

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الموقف المائي ليوم الجمعة..



والخزين ثلاثة أضعاف العام الماضي

الجمعة

24

ايار

2019 :

01:42 pm

25

أعلنت خلية مواجهة السيول، الموقف المائي في البلاد ليوم الجمعة.1- محافظة نينوى: منسوب سد الموصل 323.89 م الايراد المائي 2008 م3/ثا الاطلاق 1750 م3/ثا. الخزين المائي 8.93 مليار م3 منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 214.63 م. 2- محافظة صلاح الدين: منسوب نهر دجلة في بيجي 106.09 م. التصريف المطلق باتجاه بحيرة الثرثار 2600 م3/ثا. التصريف المطلق في القناة الاروائية والمسماة ايضا عند العامة بالقناة

الحلوة 150 م3/ثا. التصريف من سدة سامراء باتجاه بغداد 405 م3/ثا. 3- محافظة كركوك: التصريف المطلق من سد دوكان 434 م3/ثا. المناسيب ضمن الحدود التصميمية لنهر الزاب الاسفل واطلاق سد دبس

باتجاه نهر دجلة 290 م3/ثا. 4- محافظة بغداد: منسوب نهر دجلة لموقع سراي بغداد 28.03 م وبتصريف 346

م3/ثا. 5- محافظة ديالى: اطلاق سد دربندخان باتجاه سد حمرين 203 م3/ثا. منسوب سد حمرين 104.68 م الايراد المائي 300 م3/ثا. التصريف المطلق 380 م3/ثا. الخزين المائي في السد 2.64 مليار م3. 6- محافظة واسط: مقدم سدة الكوت 18.06 م موخر سدة الكوت 12.08 م اطلاق سدة الكوت 286 م3/ثا. 7- محافظة ميسان: التصريف في نهر دجلة لموقع علي الغربي 330 م3/ثا ويتم توزيعه ضمن

المحافظة بالشكل التالي: مهرب كميت مغلق. نهر الكحلاء 19 م3/ثا نهر المشرح 10 م3/ثا نهر العريض 45 م3/ثا نهر البتيرة 130 م3/ثا نهر المجر الكبير 55 م3/ثا تصريف نهر دجلة موخر قلعة صالح 80 م3/ثا تصريف هور الحويزة باتجاه نهر دجلة عبر ناظم الكسارة 65

م3/ثا 8- محافظة البصرة: تصريف هور الحويزة باتجاه شط العرب 740 م3/ثا. المناسيب المتحققة في شط العرب: القرنة 2.18 م المدينة 2.20 م كتيبان 1.64 م العشار 1.37 م سيحان 1.60 م 9- محافظة ذي قار: التصريف المطلق في نهر الغراف مقدم سدة الكوت 190 م3/ثا ويصل حدود

المحافظة بحدود 140 م3/ثا. منسوب مقدم ناظم البدعة 9.00 م منسوب مؤخر ناظم البدعة 7.05 م التصريف المطلق من الناظم 43 م3/ثا منه الى هور ابو زرك 42

م3/ثا. 10- الايراد المائي مقدم سد حديثة 573 م3/ثا. منسوب سد حديثة 138.95 م الاطلاق 225 م3/ثا الخزين 4.93 مليار م3 11- الخزين المائي أزداد الى 55.48 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ

من العام الماضي 17.39 مليار م3. الفراغ الخزني في الثرثار 16.97 مليار م3. توليد الطاقة الكهربائية من السدود 1194 ميكاواط.

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