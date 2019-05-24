2019/05/24 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الوفد الحكومي المكلف من رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الى مدينة الناصرية لمتابعة واقع العمل في محطة كهرباء ذي قار المركبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد حكومي يطلع على واقع العمل في محطة كهرباء ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد حكومي يطلع على واقع العمل في محطة كهرباء ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).