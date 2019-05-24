سواد... مجموعة قصصية جديدة

2019/05/24 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت مؤخراً مجموعة قصصية جديدة للكاتب العراقي سعد هادي بعنوان "سواد" وتضم ثماني قصص

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