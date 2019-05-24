العام المقبل سيشهد إطلاق أسرع إنترنت على الأرض وبأقل كلفة

2019/05/24 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أطلقت شركة سبيس إكس الصاروخ فالكون 9 إلى الفضاء حاملا 60 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك لتوفير إنترنت فائق السرعة حول العالم.ويهدف مشروع ستارلينك إلى إطلاق حوالي 12 ألف قمر صناعي {على مراحل} إلى مدار منخفض حول الأرض لتوفير إنترنت عالي السرعة بأقل تكلفة لأي مكان على كوكب الأرض.وتتوقع الشركة الاستفادة […]

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