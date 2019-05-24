عاجل.. نتائج السادس الابتدائي لتربية الرصافة الاولى

2019/05/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التربية، نتائج السادس الابتدائي لتربية بغداد الرصافة الاولى.

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