عمال صيانة ماء نينوى يتظاهرون للمطالبة بمخصصاتهم

2019/05/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

تظاهر عدد من عمال صيانة مشاريع دائرة ماء محافظة نينوى، في مقر صيانة الساحل الايسر، مطالبين الدائرة بصرف مخصصاتهم المهنية البالغة 20%.

وأكد الفنيين خلال التظاهرة في حديث لمراسل “النور نيوز”، ان “هناك قرار من بغداد بصرف المخصصات لهم، لكن الدائرة لم تطبق هذا القرار”.





وقال العامل محمد ابراهيم، “نعمل على مدار الساعة، لا يوجد وقت محدد للعمل، ممكن في الليل يتم استدعائك للعمل لوجود كسر أو صيانة”.

وأضاف، “نعمل في ظروف صعبة جدا بسبب حجم الدمار في شبكات الماء، حيث هناك تسعة فرق صيانة في الساحل الايسر كل فريق ينفذ ما بمعدل 5 واجبات يومياً للصيانة بعض الواجبات تمتد الى عدة ساعات ، وغالبيها في ظروف صعبة كالاوحال والاطيان ، ولا تتوفر سيارات لنقل خلال تنفيذ الواجب”.

وتابع، ان “الدائرة لم تطبق القرار بصرف مخصصاتنا، ونطالبها بتطبيق قرار بغداد”.

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