ضبط صهريج نفط بداخله طائرة مسيرة في البصرة

2019/05/24 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط صهريج نفط بداخله طائرة مسيرة لتحديد مسار تهريبه في محافظة البصرة.

وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز استخبارات نفط الجنوب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ضبطت صهريج محمل بمادة النفط الخام غربي محافظة البصرة”.

وأشار الى “ضبط طائرة مسيرة بداخل الصهريج تستخدم لتحديد مسار طريق تهريب المشتقات النفطية”، مبينا ان “الصهريج لا توجد فيه لوحات تسجيل وبدون سائق”.

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