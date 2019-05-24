2019/05/24 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر في أعماق القاع الصخري في القطب الشمالي بكندا، ما يبدو أنه أقرب دليل على بداية الحياة على الأرض.كشف علماء أن الأحافير المجهرية التي عثر عليها تمثل أقدم الفطريات المعروفة على وجه الأرض، وقالوا خلال الدراسة الجديدة التي نشرت يوم الأربعاء 22 مايو، في مجلة “Nature” إنهم اكتشفوا كيف تعيش الفطريات متعددة الخلايا في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف كائن عمره مليار عام قد يفسر بداية الحياة على كوكبنا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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