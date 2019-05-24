العبادي: المشهد الحالي أسوأ من المحاصصة والفاسدون وراء إبعادي عن الولاية الثانية

2019/05/24 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد رئيس إئتلاف النصر رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، أن المشهد السياسي الحالي هو "أسوأ من المحاصصة".

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