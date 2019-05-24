الحكومة تدرس خياراً جديدا لإيواء 30 ألفا نازح من سوريا

2019/05/24 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​ يستعد العراق لإعادة مواطنيه من مخيم الهول في سوريا الذين يتجاوز عددهم 30 ألفا.

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