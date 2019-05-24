رئيس جامعة ميسان يصبح تدريسيا في جامعة بغداد

2019/05/24 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث عن اعفاء رئيس جامعة ميسان الدكتور علي الشاوي من منصبه و تكليف الدكتور عبد الباسط محسن عيال بدلا عنه .

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