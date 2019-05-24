الدفاع المدني يوجه المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2019/05/24 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اصدرت المديرية العامة للدفاع المدني،الجمعة، بعض التحذيرات والتنبيهات بسبب أزدياد درجات الحرارة خلال الايام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو وذلك على معظم المناطق.وذكرت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “التوجيهات تضمنت اخلاء السيارات من المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطورات وبطاريات […]

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