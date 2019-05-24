2019/05/24 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5tyds-hY0rw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسليم الحنطة في الديوانية.. رحلة شاقة تستهلك الوقت والمال - تقرير علا النداوي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسليم الحنطة في الديوانية.. رحلة شاقة تستهلك الوقت والمال - تقرير علا النداوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).