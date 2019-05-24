شاحن هاتف يقتل طفلاً بعد وضعه في فمه

2019/05/24 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..توفي طفل صغير وذلك بعد وضع مقدمة شاحن هاتف في فمه لا يزال موصولا بالكهرباء.ووفقا لما ذكره موقع “ذا صن”، كان الطفل يلعب بمفرده في منزل في جهانجيراباد بالهند عندما وقع الحادث المؤلم، حيث سافر الطفل مع والدته إلى الجنوب لزيارة أقاربه، وتركته يلعب بمفرده.وكشف الموقع أن والدة الطفل أزالت الهاتف […]

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