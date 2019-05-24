2019/05/24 | 14:27

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شرطة ديالى تحمل المزارعين مسؤولية أحتراق جزء من حقول الحنطة

حمّل قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي المزارعين مسؤولية احتراق

جزء من مزارع الحنطة ، مبيناً أن هنالك مزارع احترقت بفعل فاعل.

العبادي أوضح أن عدم اتباع مبدأ السلامة في حماية مزارع الحنطة

وإحراق المخلفات تسبب بإحتراق جزء منها ، مبيناً أن فرق الدفاع

المدني سيطرت على مساحات كبيرة من الحرائق وما يتم تداوله في وسائل

الإعلام من ارقام المساحات المحترقة غير دقيق ، وأشار إلى أن

التحقيقات هي من ستكشف الحقائق امام الرأي العام .

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