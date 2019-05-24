النفط يتعافى لكنه بصدد أكبر خسارة أسبوعية في العام الجاري

2019/05/24 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن واحد بالمئة اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية العام الجاري بعد أن تسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي في انخفاضات كبيرة للخام في وقت سابق من الأسبوع.وبحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.65 دولارا للبرميل […]

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