English | كوردى

شاهد بالفيديو.. #المثنى | مجلس المحافظة يصادق على خطة مشاريع 2019


شاهد بالفيديو.. #المثنى | مجلس المحافظة يصادق على خطة مشاريع 2019
2019/05/24 | 14:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: -v2w65DNjME

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #المثنى | مجلس المحافظة يصادق على خطة مشاريع 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #المثنى | مجلس المحافظة يصادق على خطة مشاريع 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).

كامل التفاصيل في: قناة الراصد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا