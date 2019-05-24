2019/05/24 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الصحة تعلن عن اغلاق صيدلية غير مجازة في بغداد

24/05/2019 14:22:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت دائرة تفتيش وزارة الصحة، الجمعة، عن اغلاق صيدلية غير مجازة و القبض على صاحبها في منطقة الشعب.

وذكر بيان لـ مدير قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة تفتيش الوزارة محمد نعمة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "في اطار تنفيذ الخطة التفتيشية للعام 2019 وانسجاما مع المهام والواجبات المناطة بها فقد اغلقت دائرة تفتيش وزارة الصحة تغلق صيدلية غير مجازة في حي الشعب ( البساتين) ببغداد".





واوضح نعمة، إن "فريقاً مشتركا من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة التفتيش ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة الماسكة للارض اغلق صيدلية غير مجازة في حي الشعب ببغداد كما تحفظ الفريق على الادوية و المستلزمات الطبية و الموجودات و تم القاء القبض على صاحب الصيدلية بالجرم المشهود وفق امر قضائي".





وأوضح أن "دائرة التفتيش تستمر بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمواطنين لرصد وتشخيص جميع الظواهر السلبية والدخيلة على الخدمة الصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الصحة تعلن عن اغلاق صيدلية غير مجازة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الصحة تعلن عن اغلاق صيدلية غير مجازة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).