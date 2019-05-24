بالتعاون مع طيران الجيش.. الحشد يعلن مقتل ثلاثة

2019/05/24 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم ‘ داعش’ الإرهابي بعملية أمنية مشتركة مع طيران الجيش العراقي واستخبارات صلاح الدين شمالي المحافظة.

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