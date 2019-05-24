العراق: رسائل عبر الكاتيوشا

2019/05/24 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن سقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء شديدة التحصين يوم الأحد الماضي، والتي تضم السفارة الأمريكية، سوى رسالة إيرانية مباشرة

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