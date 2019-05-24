إسرائيل تدفع لمواجهة بين واشنطن وطهران لا تكون طرفا فيها

2019/05/24 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدفع إسرائيل باتجاه تصعيد عسكري، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن دون أن تكون هي في واجهة هذا الصراع.ولكن محللين اسرائيليين

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