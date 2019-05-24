صلاة الجمعة الدامية

2019/05/24 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الجمعة، أن "خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرون بانفجار قرب أحد المساجد جنوب غربي البلاد.وقالت وسائل الاعلام في بيان، ان "الانفجار وقع قرب مسجد رحمانية أثناء صلاة الجمعة وألحق أضرارا بالمنازل القريبة منه".

وأضافت، ان "الشرطة طوقت المنطقة بينما نقل رجال الإنقاذ الجرحى إلى المستشفى المدني لتلقي العلاج، ولم تعلن أي معلومات عن طبيعة الانفجار وما إذا كان عملا إرهابيا".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، عن انفجار وقع داخل مسجد بالعاصمة كابول عند أداء صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل شخص واصابة ستة عشر اخرين.

وقالت الوزارة في بيان، انه "تم دفعنا بعربات الإسعاف الى موقع الانفجار وكان المسجد مليئا بالمصلين".

وهناك تساؤلات إذا ما كان المنفذ لهذه الانفجارات، عدو ونشاط إرهابي لجهة واحدة تستهدف المسلمين في صلاة الجمعة؟

يذكر ان العاصمة كابول شهدت في وقت سابق ثلاثة انفجارات وقعت بالقرب من مراسم عيد النوروز في منطقة كارته سخي غرب كابول ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 20 آخرين معظمهم من المدنيين.



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