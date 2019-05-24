نتائج الراصفة الاولى للسادس الإبتدائي

2019/05/24 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نشرت وزارة التربية نتائج السادس الابتدائي لتربية بغداد الرصافة الاولى.للإطلاع على النتائج..أضغط هنـــــــــــــــــا

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