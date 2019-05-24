2019/05/24 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، ان استونيا لديها تجربة متطورة في مجال الحكومة الالكترونية.وقال طالباني في تصريح صحفي “خلال مشاركتنا في المؤتمر الدولي للحكومة الالكترونية في العاصمة الاستونية تالين التقينا العديد من المسؤولين المشاركين في المؤتمر وسيدعمون اقليم كردستان في تطوير تجربة الحكومة الالكترونية ونحن في اقليم كردستان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يدرس التجربة الاستونية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يدرس التجربة الاستونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).