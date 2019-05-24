ماي تتخلى عن زعامة الحزب البريطاني المحافظ في 07 حزيران/يونيو

2019/05/24 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في السابع من حزيران/يونيو بعدما فشلت في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.وقالت ماي في تصريحات أدلت بها خارج مقر إقامتها في داونينغ ستريت حيث بدا عليها التأثّر إن "عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام".وتطلق استقالتها شارة بدء المنافسة على زعامة الحزب في فترة ستبقى ماي خلالها رئيسة وزراء لتصريف الأعمال.وقالت ماي "سأستقيل من منصبي كزعيمة حزب المحافظين والاتحاديين يوم الجمعة الموافق 7 حزيران/يونيو".وأضافت "من المفترض أن تبدأ عملية انتخاب قيادة جديدة في الأسبوع التالي" إذ يتوقع أن تستمر لعدة أسابيع.

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