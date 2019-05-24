الصين ترد على “ضربة هواوي” بـ”تعويض بوينغ”

2019/05/24 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قدما جمعية صناعة الطيران الصينية دعمها لـ13 شركة طيران صينية تطلب تعويضا من شركة بوينغ الأميركية بعد أن منعت تحليق طرازات بوينغ 737 ماكس 8.وذكرت جمعية النقل الجوي الصينية، في بيان لها يوم الجمعة، أن عمليات التأخير في تسليم الطائرات تسببت في “أضرار جسيمة” للشركات.وقدرت خسائرها بنحو 4 مليارات يوان (580 […]

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