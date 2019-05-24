2019/05/24 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت النائبة عالية نصيف، الجمعة، وزارة الخارجية الى مطالبة الكويت بتقديم اعتذار رسمي للعراق وتعويضات عن كافة اعتداءاتها على سفن الصيد العراقية منذ عام 2003.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، إن "الاعتداء على سفينة أو طائرة تابعة لأية دولة في العالم يعد اعتداءً على سيادة الدولة، وبالتالي فإن السفن التي ترفع العلم العراقي ربانها يمثل رئيس الجمهورية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وعليه فإن الاعتداء على سفن الصيد العراقية من قبل السلطات الكويتية يعد اعتداءً على سيادة العراق".

وأضافت نصيف، أن "حوادث اعتداء خفر السواحل الكويتي على الصيادين العراقيين لاتعد ولا تحصى، وتضمنت اطلاق النار عليهم من قبل الكويتيين وإغراق زوارقهم واعتقال العديد منهم وضربهم وإهانتهم ومصادرة معداتهم"، داعية، وزارة الخارجية الى "مطالبة الكويت بتقديم اعتذار رسمي مع دفع تعويضات للصيادين العراقيين المتجاوز عليهم منذ 2003 ولغاية الآن، مع إلزامها بوقف هذه الاعتداءات".يشار الى أن السلطات المحلية بقضاء الفاو في محافظة البصرة أعلنت بوقت سابق، عن إصابة صياد عراقي بجروح من جراء تعرض زورق الصيد الذي يعمل على متنه الى اطلاق نار من قبل دورية كويتية في منطقة بحرية حدودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تدعو لمطالبة الكويت بتقديم اعتذار للعراق عن 'اعتداءاتها' على سفن الصيد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تدعو لمطالبة الكويت بتقديم اعتذار للعراق عن 'اعتداءاتها' على سفن الصيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).