امطار وعواصف رعدية بمدن في اقليم كوردستان

2019/05/24 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقعت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، هطول امطار مصاحبة بعواصف رعدية.وذكر بيان للدائرة ان الاجواء، اليوم الجمعة، ستكون صافية وستتغير الى غائمة جزئياً.واضاف ان الاجواء ليوم غد السبت، ستكون غائمة جزئياً وستتغير الى غائمة كليا بعد الظهر من توقعات بطهول امطار خفيفة في بعض المناطق، وستكون الامطار اكثر غزارة في المناطق الجبلية تصاحبها عواصف رعدية.

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