الفلاحون في كربلاء يطالبون بالإسراع بمكافحة حشرة الدوباس – فيديو

2019/05/24 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الفلاحون في قضاء الحسينية بمحافظة كربلاء، الحكومتين المحلية والمركزية بتقديم يد العون ومساعدتهم في مكافحة حشرة الدوباس التي أصبحت تشكل خطرا على محصول التمور.

وأكد الفلاحون ان التقصير في مكافحة هذه الحشرة الخطيرة وغيرها من امراض وحشرات، وعدم رش المبيدات منذ نحو عامين، أدى الى تفاقم الوضع، وتضرر الكثير من أشجار النخيل في المنطقة، داعين وزارة الزراعة والجهات المعنية الى توفير الطائرات الخاصة برش المبيدات الزراعية بأسرع وقت للتخلص من هذه الآفة الفتاكة.

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