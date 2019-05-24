2019/05/24 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالإضافة لانتشارها في الشق الامني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينشر قواته في مدينة النجف) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينشر قواته في مدينة النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).