2019/05/24 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين اثنين وضبطت بحوزتهما مواد مخدرة في سيطرة البوابة شمال البصرة .وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان ” ان الأجهزة الأمنية في سيطرة الشهيد العميد قيس (البوابة) القت القبض أثناء التفتيش على متهمين ضبط بحوزتهما ٢٥٠ غم من المواد المخدرة .وأضافت ” تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في سيطرة البوابة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في سيطرة البوابة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).