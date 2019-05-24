مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 بانفجار قرب أحد المساجد في باكستان

2019/05/24 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي خمسة اشخاص مصرعهم وأصيب نحو ثلاثة عشر آخرون بانفجار قرب أحد المساجد جنوب غربي البلاد.

وذكرت وسائل اعلام باكستانية أن الانفجار وقع قرب رحمانية في مدينة كويتة بإقليم بلوشستان اثناء صلاة الجمعة وألحق أضرارا بالمنازل القريبة منه.

وطوقت الشرطة المنطقة بينما نقل رجال الإنقاذ الجرحى إلى المستشفى المدني لتلقي العلاج فيما لم تعطي أية معلومات عن طبيعة الانفجار.

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