الصناعة والمعادن تعلن تصنيع ثماني رافعات نهرية

2019/05/24 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الجمعة، عن تصنيع ثماني رافعات نهرية حمولة 60 طنا لصالح وزارة الموارد المائية.ونقل بيان للوزارة تلقت “خطوة برس” نسخة منه، عن مدير عام شركة ابن ماجد أحدى شركات الوزارة حيدر طاهر جاسم قوله إن “الشركة قامت ولاول مرة في العراق بتصنيع 8 رافعات حمولة كل رافعة ٦٠

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