دراسات الموصل يقيم ندوة عن أهمية المدينة التاريخية

2019/05/24 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أقام مركز الدراسات في جامعة الموصل، ندوة علمية بعنوان ” أهمية الموصل في الدراسات التاريخية”، للبحث في الثقل التاريخي والحضاري والاجتماعي لهذه المدينة، ومحاولة ايجاد حلول للوضع الصعب الذي تمر به اليوم.

وقال مدير مركز دراسات الموصل ذنون الطائي في حديث للنور نيوز، “من المعروف أن مدينة الموصل تعد من ابرز الحواضر العربية لعبت ادوار تاريخية مهمة عبر تاريخها الطويل والان ضمن هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المدينة بحاجة الى نستذكر اهم الادوار التاريخية التي لعبتها الموصل على صعيد تلاحم الاقليات والملل والنحل، التي كانت تضمها الدمينة خلال فترة تاريخها الطويل”.

وأضاف، “بطبيعة الحال هذه الندوة التي عقدت ستسلط المزيد من الضوء على تلك الادوار على صعيد البناء والتلاحم الوطني حيث تمثل المدينة فسيفساء من المجتمع العراقي وبهذا الاطار يشارك ما يزيد عن 32 باحثا يسلطون الاضواء على مثل هذه الموضوعات والتي نستلهم منها ضرورة ان نجابه الاوضاع العصيبة التي نمر بها بالرد الحضاري والعلمي والبناء والتلاحم”.

وحضر الندوة التي عقدت على قاعة المنتدى العلمي والادبي في جامعة الموصل رئيس الجامعة وعدد من الباحثين والاكاديميين.

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