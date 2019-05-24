الحداد يبحث مع المفوضية توحيد الجهود لحماية حقوق الإنسان دون تمييز

2019/05/24 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد، وفداً من المفوضية العليا لحقوق الإنسان ضم علي أكرم البياتي نائب رئيس المفوضية وعلي ميزر الشمري وعدداً من موظفي المفوضية، حيث جرى بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتوحيد الجهود الحكومية والمنظمات المدنية لدعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان دون أي تمييز.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحث اللقاء تقديم التقارير والمشورة والمساعدة إلى الجهات الرسمية والمجتمع المدني والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان في العالم”.





وثمن الحداد، “الجهود المستمرة للمفوضية وتسخير الامكانيات لمعالجة القضايا التي من شأنها دعم المساعي الرامية الى مساعدة المتضررين ومواجهة الانتهاكات” ، مشيراً الى “ضرورة نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وفقاً لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ومعالجة ملف مخيمات النازحين”.





واستمع الى “آراء ومقترحات الوفد الضيف وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل هذه المؤسسة الحيوية”.





وأكد الحداد، أن “مجلس النواب ماض ٍفي تشريع القوانين التي من شأنها دعم عمل مفوضية حقوق الإنسان وتنفيذ البرامج لضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع”.





وقدم أعضاء مفوضية حقوق الإنسان، ” موجز لأهم الخطوات والاجراءات المتخذة من قبل المفوضية والسعي إلى تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.





وتابع البيان، انه “تم عرض ثلاث ملفات مهمة، هي تقرير لخطة عمل عودة النازحين الى مناطقهم وأنهاء ملف المخيمات، وملف التعويضات للمتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، والمشاكل والنزاعات في المناطق المتنازع عليها للقرى الشمالية في ناحية الربيعة في نينوى”.





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