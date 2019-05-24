الحشد الشعبي: سنرد بقوة حال تعرض مواقعنا بالمناطق الغربية لاعتداء امريكي

2019/05/24 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مسؤول محلي رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الجمعة، ان قوات الحشد الشعبي سترد بقوة في حال تعرضها لاي اعتداء امريكي يستهدف تواجدها في المناطق الغربية .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” قيادات من الحشد الشعبي اكدت لنا عزمها على الرد بقوة في حال تعرض مواقعها المنتشرة […]

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