الحوثي يعلق على رفض هادي استمرار غريفيث في مهامه

2019/05/24 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس اللجنة الثورية العليا وعضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة على رفض عبد ربه منصور هادي

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