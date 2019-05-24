الانواء: امطار وعواصف رعدية بمدن في كردستان

2019/05/24 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، هطول امطار مصاحبة بعواصف رعدية. وذكر بيان للدائرة تلقته "العهد نيوز"، ان الاجواء، اليوم الجمعة، ستكون صافية وستتغير الى غائمة جزئياً.

واضاف ان الاجواء ليوم غد السبت، ستكون غائمة جزئياً وستتغير الى غائمة كليا بعد الظهر من توقعات بطهول امطار خفيفة في بعض المناطق، وستكون الامطار اكثر غزارة في المناطق الجبلية تصاحبها عواصف رعدية.

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