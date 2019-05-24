مصرع 7 اشخاص في حادث مروع قرب النجف

2019/05/24 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف يوم الخميس عن مصرع وإصابة 13 شخصا بحادث سير في قضاء المناذرة.

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